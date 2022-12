Sgarbo alla Fifa: i grandi club bocciano malamente la nuova Coppa del Mondo

I grandi club europei hanno bocciato la proposta della Fifa di un nuovo Mondiale per club dall'estate del 2025. Lo scrive il Daily Mail. Il massimo organismo calcistico internazionale aveva chiesto l'approvazione per un nuovo format con 32 squadre negli Stati Uniti , ma i club hanno detto di no durante il meeting in Qatar. La bocciatura è arrivata dall'Associazione dei club europei, che rappresenta gli interessi di 220 principali squadre del Vecchio Continente. Il presidente Gianni Infantino si è ritirato all'ultimo minuto quando è stato chiaro che il progetto non sarebbe stato firmato.

Per ritorsione, successivamente, la Fifa ha rifiutato di firmare un memorandum d'intesa con la Corte dei Conti , nonostante l'attuale accordo scada tra poco, il 31 dicembre. Un protocollo che è un'intesa tra la Fifa e i club e che copre il calendario delle partite internazionali, le date di rilascio dei giocatori e il compenso pagato ai club. Se non verrà firmato il nuovo accordo, i club potranno teoricamente rifiutarsi di dare i propri giocatori alle nazionali nella prossima pausa internazionale di marzo.

Fifa: come rilanciare la Coppa del mondo per club

La Fifa ha cercato di rilanciare la Coppa del mondo per club per diversi anni. La scorsa stagione era prevista una competizione a 24 squadre in Cina, annullata poi a causa della pandemia. La Uefa è contraria a un format che potrebbe minacciare il primato della Champions League, ma i club potrebbero venire convinti con una pioggia di premi in denaro.

L'Eca vuole che il calendario internazionale sia concordato prima di impegnare i club in altre competizioni, ma i colloqui in Qatar non hanno dato gli esiti sperati. Se si vuole organizzare qualcosa di nuovo per il 2025, i tempi sono sempre più stretti. E consideriamo che al nuovo Mondiale per club mancherebbero ancora formato, meccanismo di qualificazione e pure i colloqui con emittenti a partner commerciali. La Fifa puntava e punta tuttora sugli Stati Uniti come sede, anche per far sì che l'evento funga da apripista al Mondiale dell'anno successivo, in programma tra Usa, Canada e Messico. L'idea è di fare un torneo allargato ogni quattro anni al posto di quello annuale tuttora esistente, che attira poco interesse al di fuori del Sud America.