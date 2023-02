CASABLANCA (Marocco) - Saranno Al Hilal e Al Ahly a sfidare in semifinale, rispettivamente, il Flamengo e il Real Madrid nel Mondiale per club. I sauditi si sono imposti sui padroni di casa del Wydad Casablanca ai calci di rigore, dopo essersi salvati allo scadere con Kanno, che ha risposto al vantaggio marocchino firmato da Al Amloud. Nell’altra sfida invece basta un gol di Afsha a due minuti dal termine agli egiziani per eliminare gli statunitensi del Seattle Sounders.