Mondiale per Club, Zanetti: "Un torneo che ti migliora". Kakà: "Il nuovo format sarà incredibile"

A un anno dal calcio d'inizio del nuovo Mondiale per Club , in programma 15 giugno 2025 negli Stati Uniti, tanti ex calciatori hanno commentato la nuova formula della competizione, a partire dall'ex Milan Ricardo Kakà : "Credo che il Mondiale per club sarà incredibile con 32 squadre. Il mix di culture e stili diversi sarà davvero incredibile per il calcio".

Drogba: "Mondiale per Club? Occasione per le squadre africane"

Didier Drogba vede il nuovo format come una grande opportunità: "Credo che questa competizione sarà molto importante per le squadre africane per mostrare di cosa sono capaci". Anche Javier Zanetti ed Esteban Cambiasso hanno detto il proprio punto di vista. Questo quello di Pupi: "Penso che ti dia la possibilità di sapere a che punto sei come squadra e quanta ambizione hai davver. Sicuramente è una competizione in cui ti migliori". Per il Cuchu, invece, il Mondiale per Club sarà un modo per sare visibilità anche a squadre di altri continenti: "Potrebbe essere molto interessante, soprattutto perché consente a più team di partecipare e questo crea molte più aspettative in tutto il mondo. [...] I riflettori non sono solo puntati sul Sudamerica rispetto all’Europa ma anche sull’altro continenti, perché avranno l’opportunità di giocare contro i migliori".