Mondiale per Club, annunciati i 12 stadi negli Usa che ospiteranno il nuovo torneo

La Fifa ha annunciato ufficialmente i 12 stadi che ospiteranno il nuovissimo Mondiale per Club , in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025 . Una competizione fortemente voluta dal presidente Gianni Infantino, per rinnovare la "vecchia" Coppa Intercontinentale e coinvolgere le 32 squadre più forti del pianeta.

Da Atlanta a Charlotte, passando per Los Angeles e Miami, fino ad arrivare alla finale del 13 luglio 2025, in scena al MetLife Stadium di New York, in New Jersey. La Fifa ha ufficialmente rivelato i 12 stadi che ospiteranno il nuovo Mondiale per Club negli Usa la prossima estate, quando si affronteranno 32 squadre provenienti da ogni angolo del mondo e dai maggiori campionati dei rispettivi continenti. All'alba del sorteggio, mancano soltanto due società all'appello: una verrà fuori dal Sud America e un'altra dal Paese ospitante.

A margine del Global Citizen Festival di New York, ha parlato anche il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, che ha ribadito la volontà di coinvolgere quanti più club possibili, per restituire appeal al calcio moderno e alla competizione intercontinentale: "Nel 2025 Fifa inaugurerà una nuova era nella storia del calcio per club - ha sottolineato - grazie alla più grande, inclusiva e meritocratica competizione per club su scala globale, che andrà in scena proprio qui negli Stati Uniti. La Fifa Club World Cup 2025 si disputerà in 12 fantastici stadi, questo il palcoscenico sul quale le stelle dei 32 migliori club del mondo segneranno l'inizio di una nuova era nella storia del calcio internazionale. Questa nuova competizione targata Fifa - ha aggiunto - è l'unico vero esempio di solidarietà e inclusione genuine nel panorama mondiale del calcio per club".

Qui di seguito tutti gli stadi del Mondiale per Club 2025: