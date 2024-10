Mondiale per Club, finestra extra per il mercato: come funziona e chi la utilizzerà 

Una finestra extra di mercato, dall’1 al 10 giugno 2025 , valida per tutte le federazioni nazionali che saranno rappresentate al Mondiale per Club che avrà luogo negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. È una delle novità più rilevanti del regolamento che il Consiglio della Fifa ha approvato all’unanimità. Partendo dal fatto che le date di mercato tra diverse confederazioni (basti pensare a Europa e Sudamerica) non coincidono, la Fifa intende ridurre il più possibile le differenti condizioni di partenza tra i club.

Cosa succederà a Inter e Juve

Dunque le singole federazioni potranno aprire eccezionalmente una finestra extra di 10 giorni. Inter e Juve potrebbero così anticipare un acquisto estivo e portare nuovi giocatori negli Usa. Ne usufruirebbero in linea teorica anche gli altri club di A ma per loro non ci sarebbe tuttavia nessun vantaggio pratico: bastano i classici preaccordi di giugno. L’altra novità è che i club impegnati al Mondiale possono modificare la lista dal 27 giugno al 3 luglio, a patto che nel rispettivo Paese ci sia una finestra standard di mercato aperta. Diciamo che l’1 luglio un nuovo acquisto di Inter e Juve potrebbe firmare e andare al Mondiale. È un modo per sopperire all’indisponibilità dei calciatori con contratto in scadenza al 30 giugno anche se, spiegano dalla Fifa, l’obiettivo è incoraggiare club e calciatori a trovare una soluzione per facilitare la partecipazione al torneo.