Mondiale per Club, la Fifa obbliga: "Schierate sempre la formazione migliore". I dubbi dei club...

Passano i mesi ma non si placa lo scetticismo generale intorno al Mondiale per Club 2025, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio e a cui parteciperanno per l'Italia la Juventus e l'Inter. Il nuovo format voluto dalla Fifa non entusiasma le squadre europee, preoccupate dal costante aumento del numero di partite e quindi del rischio di infortunio dei propri giocatori. Che tra l'altro non potranno essere gestiti durante il torneo: nel regolamento ufficiale è specificato che "ogni club partecipante si impegna a schierare la propria squadra più forte durante l’intera competizione".