Mondiale per club, parla Del Piero: "Ecco cosa ne penso..."

Alessandro Del Piero è tornato a parlare del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre che si disputerà negli Usa nell'estate 2025, dal 15 giugno al 13 luglio. Ai microfoni della Fifa , l'ex capitano della Juve ha detto la sua sulla competizione: "Tutte le cose nuove hanno un fascino particolare , ma anche qualche curiosità, nel bene e nel male. Credo che riuscire a mettere insieme i migliori club del mondo in quel momento in tutti i Paesi, sia un evento molto molto affascinante e sarà anche molto bello da vedere".

Del Piero: "Sarà molto interessante"

Sempre nell'intervista alla Fifa, Del Piero non ha nascosto la sua curiosità per una competizione che lui stesso ha definito 'dal sapore diverso': "Quando giochi contro una squadra contro cui hai giocato altre volte, in base alla competizione cambia il sapore. Sono molto curioso di vedere l'esito di questo e le partite, che saranno anche in campo neutro, nessuno avrà il favore di giocare in casa. Sarà molto molto interessante".