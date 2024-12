Juve, Lichtsteiner: "Mondiale per Club? È nel nostro DNA provare a vincerla"

Juve, le parole di Lichtsteiner

Queste le sue parole ai microfoni della Fifa: "È molto importante perché significa far parte dei club più importanti del mondo. È nel nostro DNA provare a vincerlo. È un torneo nuovo bellissimo che ogni giocatore vuole giocare. Un torneo bello anche per i tifosi da vedere perché sono le migliori squadre a giocarsi quel trofeo lì. Sia per noi, sia per tutta la gente in Italia è importantissimo e non vediamo l'ora di vederla. Aspettiamo il sorteggio per vedere contro chi giochiamo e poi cominciamo a prepararci per il torneo. Saremo pronti. Sono curioso di sapere contro chi giochiamo e che clima ci sarà per il nuovo torneo. Non vediamo l'ora di vedere questo torneo in un bellissimo Paese con tanti tifosi e con tanta gente che ha voglia di fare. Ovviamente, fino alla fine forza Juventus".