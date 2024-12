Mondiale per club, le reazioni. Zanetti: "Gruppo duro"

Emilio Butragueño , responsabile delle relazioni istituzionali del Real Madrid , ha analizzato il sorteggio e il nuovo format del Mondiale per Club : "Emozionato di essere qui, per una competizione nuova, è un onore essere qui. Un'altra competizione che noi vogliamo vincere. Per quanto riguarda il gruppo, è molto equilibrato, perché tutte le squadre sono attrezzate e ben preparate, arrivano da Paesi diversi, quindi aumenta la difficoltà. L' Al Hilal lo abbiamo già affrontato nella finale dell'ultimo Mondiale per Club e hanno investito risorse importanti. Il Salisburgo è una squadra che conosciamo bene e che partecipa da anni alla Champions League, mentre il Pachuca è una delle grandi del calcio messicano. Ha un'organizzazione importante e una società con cui abbiamo un ottimo rapporto. Sarà molto competitivo, ma abbiamo fiducia nei nostri giocatori".

Aspettative e pressioni non mancheranno: "Quando sei il Real Madrid, hai 100 milioni di tifosi in tutto il mondo che sperano di ricevere allegria e gioia, attraverso le vittorie. Questo è un nuovo torneo, un Mondiale per Club, conosciamo la difficoltà di affrontare le migliori squadre del mondo, ma sappiamo che dipenderà molto da come si arriverà al termine della stagione. Noi proveremo sempre a vincere".

Psg, Al-Khelaifi: "Atletico Madrid club storico,

Riflettori puntati anche sul Paris Saint-Germain, inserito in un gruppo di ferro con Atletico Madrid e Botafogo. Anche il presidente Nasser Al Khelaifi, nonché numero uno dell'ECA, ha parlato a margine del sorteggio dei gironi del Mondiale per Club: "È un gruppo con tante partite importanti, squadre importanti come l'Atletico Madrid, che è un club incredibile e storico. C'è il Botafogo che ha appena vinto la Coppa Libertadores e poi c'è il Seattle, che avrà tanti tifosi qui. Ci faremo trovare pronti. Siamo entusiasti di poter partecipare a un torneo così, con squadre e calciatori abituati a vincere. Ogni partita ufficiale la giochiamo per vincere e anche qui sarà così, inizia una nuova storia con questo Mondiale per Club".