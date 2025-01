Mondiale per Club, le cifre folli dei biglietti per la finale: ecco quanto costano

Il prossimo 14 giugno sarà l'inizio di una nuova era per il Mondiale per Club . Negli Stati Uniti inizierà il nuovo format del torneo che, nonostante le critiche dei giocatori per i calendari troppo pieni, ha entusiasmato in molti.

Mondiale per Club, i prezzi dei biglietti per la finale: le cifre folli

Non si può dire lo stesso dei prezzi per assistere alle partite del torneo. Partendo dalla fase a gironi, per la prima partita bisognerà spendere tra i 74 e i 173 euro. Leggermente meno alla seconda con il prezzo dei biglietti che oscilla tra i 60 e i 164. Per l'ultima sfida dei gironi i prezzi vanno dai 78 ai 148 euro. Il vero aumento non inizia dagli ottavi di finale, dove il biglietto meno caro viene venduto a 74 euro mentre il più caro a 208. La storia cambia dai quarti in poi: i prezzi vanno dai 297 ai 484 euro, mentre per assistere alla semifinale il costo minimo sarà di 512 euro. Il biglietto più caro si assesta sui 970. I costi folli sono riservati alla finale. Il biglietto meno caro per la partita che si giocherà a New York sarà di 869 euro. Il prezzo dei biglietti può arrivare a un massimo di 2174 euro.