Mondiale per il club, quanto costano i biglietti che interessano Inter e Juve

ROMA - Da oggi, giovedì 16 gennaio, sarà possibile acquistare i biglietti per tutte le partite della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, compresi gli spareggi e l'attesissima finale . Lo comunica la Fifa stessa che invita i tifosi di tutto il mondo a visitare il proprio sito internet e assicurarsi un posto per l’evento.

Mondiale per Club, il costo dei tagliandi

“I biglietti per gli spareggi hanno un prezzo a partire da 50 dollari (tasse e spese escluse) per la categoria 4, con prezzi che variano a seconda della partita. I tifosi possono completare l'acquisto immediatamente e sono invitati ad acquistare in anticipo, poiché i biglietti andranno a ruba”, si legge nel comunicato Fifa. La FIFA ha riservato una quota di biglietti ai sostenitori dei club che giocano in ogni partita, per i quali le vendite sono attualmente in corso. La quota comprende biglietti condizionati fino alla finale, che saranno confermati una volta che il club si sarà qualificato per la partita in questione. I biglietti per i tifosi dei club sono disponibili in categorie di prezzo dedicate, con prezzi a partire da 36 dollari (tasse e spese incluse).

Mondiale per Club, dove si giocherà

La Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 vedrà la partecipazione di 32 top club provenienti da tutti e sei i continenti e prenderà il via a Miami sabato 14 giugno 2025. Il torneo vedrà 63 partite disputate in 12 sedi negli Stati Uniti e culminerà in un'epica e storica finale domenica 13 luglio 2025, quando i campioni del mondo per club FIFA saranno incoronati al MetLife Stadium di New York, nel New Jersey.