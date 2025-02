Kompany: "Mondiale per Club? Ogni trofeo è importante, spero vinca il Bayern"

A pochi mesi dall'inizio del nuovissimo Mondiale per Club , ideato e organizzato dalla FIFA di Gianni Infantino, Vincent Kompany è tornato a parlare del prestigioso torneo che vedrà protagonista anche il suo Bayern Monaco a partire dal prossimo giugno. Negli Stati Uniti, per le big d'Europa, sarà un evento importante dal punto di vista sportivo e sotto il profilo commerciale.

Kompany punta il Mondiale per Club: "Ogni trofeo è importante"

Nel corso dell'intervista concessa ai canali ufficiali della FIFA, Vincent Kompany ha detto la sua sull'imminente Mondiale per Club, competizione che coinvolgerà le migliori squadre di ogni continente: "Credo che più ci avviciniamo al torneo e più l'entusiasmo cresce - ha sottolineato il manager del Bayern Monaco, inserito nel gruppo C con Auckland City, Boca Juniors e Benfica -. Finora è stata comunque una stagione speciale. C'è il nuovo format della Champions League e c'è la prossima competizione con la Coppa del Mondo per Club. Credo che con il Bayern Monaco facciamo parte di un club in cui ogni trofeo è importante, quindi quando arriveremo in America sarà una priorità".

Kompany, il Bayern e il confronto con il Boca Juniors

"È sempre difficile immaginare l'intera competizione quando è la prima volta che ci andiamo, - ha ribadito Kompany - ma un vantaggio potrebbe essere giocare una partita competitiva contro il Boca Juniors come parte di una competizione più grande, non solo una competizione di due o tre partite, ma una vera competizione. Penso che questo sia di per sé emozionante, - ha aggiunto - vedere alcune delle migliori tifoserie del mondo: la nostra e la loro. E alcuni dei club tradizionalmente più vincenti del mondo si affrontano. Penso che ci sarà molta attesa intorno a questa partita, ma come ho detto è difficile prevedere cosa incontreremo. Spero che il Bayern vinca, ovviamente. Spero che sia un bel momento per i nostri tifosi, ma sono abbastanza sicuro che sarà, in ogni caso, un grande momento di calcio per tutti i tifosi".