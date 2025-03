Barzagli sulla coppa del mondo per club: "Torneo appassionante, brava Fifa"

L'estate del 2025 vedrà l'esordio nel mondo del calcio del nuovo Mondiale per Club: il 14 giugno partirà il torneo negli Stati Uniti all'Hard Rock Stadium di Miami per poi concludersi il 13 luglio con la finale al MetLife Stadium di New York. Un torneo che ha fatto parecchio parlare e ha attirato le attenzioni di molti, tra cui quella di Andrea Barzagli, che ha anche elogiato l'operato del presidente della Fifa Gianni Infantino. Queste le sue parole durante un talk show a Reggio Calabria nell'ambito della mostra "Il calcio è arte": "Io penso che certe persone vadano ammirate, perché il lavoro da fare è davvero difficile quando sei il presidente della FIFA. E secondo me chi occupa quel ruolo ha una responsabilità incredibile".