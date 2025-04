Mondiale per Club, c'è la lista degli arbitri: unico italiano Di Bello al Var, c'è anche Taylor

Taylor al Mondiale per Club: Di Bello unico italiano

Nonostante le tante critiche che colpiscono l'arbitro inglese da anni, sia in campo internazionale che in Premier League, è stato designato per un torneo così importante. Oltre ai già citati, al Mondiale per Club ci sarà l'eccellenza europea nel campo arbitrale rappresentata da nomi come Kovacs, Letexier, Turpin e Zwayer. Insieme a loro, rappresentanti da ogni singolo continente. Designazioni che sono state commentate dal presidente del Comitato arbitrale della Fifa Pierluigi Collina: "Quando inizia una nuova competizione, gli arbitri selezionati sono tra coloro che hanno il privilegio di farne parte per la prima volta, quindi sono sicuro che tutti gli ufficiali di gara saranno entusiasti. Riteniamo che sia una buona occasione per offrire agli spettatori un'esperienza nuova, in termini di immagini riprese da una prospettiva, da un angolo di visione, mai vista prima. Ha anche uno scopo in termini di preparazione arbitrale, perché, ovviamente, avere la possibilità di vedere ciò che vede l'arbitro è importante nel debriefing, per valutare come è stata presa la decisione arbitrale. Quindi, è una combinazione di una nuova esperienza per i telecronisti e anche per scopi di preparazione".