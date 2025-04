"Mondiale per Club, la Fifa tratta con Trump: le conseguenze dei dazi"

I dazi di Donald Trump non risparmiano neanche la Fifa. Le conseguenze del "Liberation Day" rischiano di rovinare i piani del presidente Gianni Infantino per la prima edizione del nuovo Mondiale per club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Tutto ciò nonostante i buoni rapporti che sembravano esserci tra Traump e Infantino. Il numero uno della Fifa era stato tra i primi a celebrare la sua vittoria alle elezioni per poi recarsi nella residenza di Mar-a-Lago lo scorso gennaio presentandogli il nuovo Mondiale per Club. Lo stesso presidente degli Stati Uniti aveva ringraziato Infantino nel suo discorso d'insediamento. Ma, stando a quanto riporta il Guardian, la Fifa starebbe comunque affrontando complesse trattative con gli Stati Uniti dopo non essere riuscita a ottenere delle esenzioni fiscali per i 32 club partecipanti al Mondiale per Club.