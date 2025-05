Busquets, analisi spietata: "L'Inter Miami non è al livello per competere nel Mondiale per Club"

Manca sempre meno al via del nuovissimo Mondiale per Club, istituito dalla FIFA di Gianni Infantino al tramonto di questa stagione sportiva. Tra le 32 squadre che parteciperanno alla competizione c'è anche l'Inter Miami di Leo Messi, allenata dall'argentino Javier Mascherano. Insieme all'iconico 10 dell'Albiceleste, tanti ex Barcellona come Jordi Alba, Suarez e, soprattutto, Sergio Busquets. Nonostante la presenza di calciatori che hanno scritto pagine di storia importanti del calcio europeo, il regista spagnolo non ha dubbi sull'attuale livello della squadra statunitense, oggi quarta nella Eastern Conference in Mls.