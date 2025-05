Thuram: "Mondiale per Club? La Juve partecipa sempre per vincere"

A poche settimane dal via del nuovissimo Mondiale per Club, Khéphren Thuram ha parlato della competizione che attende la Juve di Igor Tudor tra il 14 giugno e il 13 luglio. I bianconeri, inseriti nel gruppo G del torneo con Manchester City, Al-Ain e Wydad AC, sono attualmente impegnati in Serie A nella corsa al quarto posto, che varrebbe la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Poi, in estate, sarà tempo di volare negli Stati Uniti per partecipare alla kermesse ideata dalla FIFA di Gianni Infantino.