Mondiale per club, ufficiale la finestra speciale di mercato: tutte le novità

Tutte le novità sulla finestra di mercato straordinaria

Inoltre, la Fifa stabilisce che la finestra supplementare di calciomercato non verrà conteggiata né avrà alcun impatto sulla durata massima combinata di 16 settimane delle altre due finestre di mercato standard estiva e invernale. Ogni club partecipante dovrà registrare una lista provvisoria di almeno 26 giocatori e un massimo di 50 (di cui almeno quattro portieri) e una lista definitiva di almeno 26 giocatori e un massimo di 35 (di cui almeno tre portieri). Come detto, i club avranno un'ulteriore finestra dal 27 giugno al 3 luglio per sostituire i giocatori, ma chi ha già giocato una partita del Mondiale per Club non potrà andare in un'altra squadra del torneo in corso. Una finestra aggiunta per i contratti in scadenza a fine giugno: un giocatore con un contratto con un club partecipante in scadenza il 30 giugno 2025 potrà partecipare alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 solo fino a tale data. Inoltre, per tutta la durata della competizione, non è obbligatorio per i club partecipanti cedere i propri giocatori tesserati alle proprie

nazionali. Rimane invariato l'obbligo dei club partecipanti di cedere i propri giocatori tesserati per la finestra internazionale dal 2 al 10 giugno 2025.