Infantino: "Cristiano Ronaldo potrebbe giocare il Mondiale per club"

Si avvicina il Mondiale per club. Dal 15 giugno al 13 luglio avrà luogo la manifestazione, alla prima edizione nel suo nuovo format, negli Stati Uniti. Tra le 32 squadre partecipanti, non ci sarà l'Al Nassr. Nonostante ciò, Cristiano Ronaldo potrebbe comunque essere tra i protagonisti. A dichiararlo è stato il presidente della FIFA Gianni Infantino.

Infantino: "Trattative in corso per Ronaldo"

Ospite del canale YouTube dell'influencer Speed, Infantino ha dichiarato: "Cristiano potrebbe giocare in una delle squadre qualificate. Ci sono trattative con vari club, chissà". In occasione del Mondiale per club, infatti, è stata aperta una speciale finestra di mercato, dall'1 giugno al 10 giugno, ma con la possibilità per i club di cambiare con il torneo ancora in corso, dal 27 giugno al 3 luglio. Cristiano Ronaldo sembra essere un obiettivo delle società brasiliane (su tutte il Botafogo) e del Wydad Casablanca.