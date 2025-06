Mondiale per Club, allarme caldo: Luis Enrique e i giocatori lanciano l'allerta 

Il Mondiale per Club negli Stati Uniti si sta rivelando una sfida non solo sportiva ma anche climatica. Il caldo estremo e l'alto tasso di umidità stanno creando infatti gravi difficoltà ai giocatori, in particolare alle squadre europee, che non sono abituate a queste condizioni. La sede più problematica al momento è Pasadena , in California , dove al Rose Bowl Stadium (lo stesso della finale dei Mondiali USA '94 tra Italia e Brasile ) si sono registrati 32 gradi a mezzogiorno, con umidità al 60% . Dopo la pesante sconfitta dell' Atletico Madrid per 4-0 contro il PSG , il centrocampista Marcos Llorente ha commentato: "Nessuna squadra europea è abituata a giocare con questo clima." Un pensiero condiviso anche da Luis Enrique , il tecnico dei parigini ha dichiarato: "L'orario potrà favorire gli spettatori europei, ma il caldo sfianca le squadre: il clima ha influito chiaramente sulla partita."

Attenzione puntata su Real-Al Hilal e Juve-Manchester City

La preoccupazione cresce anche in vista delle prossime partite considerate ad alto rischio climatico, in particolare, Real Madrid-Al Hilal, in programma mercoledì alle 16 a Miami (con temperature previste sui 32 gradi e umidità del 76%), e Juventus-Manchester City, in programma il 26 giugno a Orlando, altro stadio dal clima potenzialmente proibitivo. Il brasiliano Vinicius Jr., recentemente aggregatosi al gruppo del Real Madrid dopo il ritiro con la nazionale verdeoro, ha dichiarato: "Gli amici mi hanno avvertito, sarà durissima. Ma per vincere il primo Mondiale per Club della storia, sono pronto ad adattarmi anche a questo caldo." Il dibattito è aperto, e il problema climatico potrebbe diventare centrale anche in vista del Mondiale per Nazionali del 2026, che si disputerà in estate proprio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Intanto, a pagare il prezzo più alto sono le squadre di club, soprattutto quelle che scendono in campo in fasce orarie pensate per il pubblico europeo, ma poco adatte a chi deve giocare sotto il sole cocente d'America.