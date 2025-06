Barella, il gesto prima dell'esordio al Mondiale per club: giocatori emozionati

Nicolò Barella non è solo il vice capitano dell'Inter. È un giocatore che è a Milano da anni e sa perfettamente cosa c'è nella testa dei giocatori dopo la mazzata di Monaco contro il Psg. Per questo è ben consapevole di quanto la partita contro il Monterrey vada al di là dell'esordio al Mondiale per club con Chivu in panchina. Ecco perché, al termine del riscaldamento, è stato protagonista di un gesto da leader.