Incredibile Inzaghi: "Non c'era squadra che avrei voluto allenare oltre..."

La nuova avventura di Simone Inzaghi all'Al Hilal inizia con un debutto da sogno, contro il Real Madrid di Xabi Alonso nell'esordio al Mondiale per Club. Alla vigilia di questa grande sfida, in programma oggi mercoledì 18 giugno alle ore 21 italiane all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, l'ormai ex tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa. E le sue dichiarazioni arrivano dopo quelle del CEO dell'Al Hilal, che hanno creato una polemica sul comportamento del tecnico nei confronti dell'Inter.