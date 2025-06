Juve, Tudor “Carichi per il Mondiale. Con 3 colpi saremo competitivi”

TORINO - Igor Tudor pronto per il Mondiale per Club . L'allenatore della Juve ha raccontato l'entusiasmo trasmesso da John Elkann durante la recente visita alla Continassa, in vista della partenza per l’America: "Elkann ci ha dato una grande carica, è stato chiaro e motivante. Ha trasmesso lo spirito Juve, spingendoci a partire con l’ambizione di vincere. Non abbiamo fissato obiettivi minimi. Personalmente, non mi concentro su traguardi prestabiliti, ma sul lavoro quotidiano e sulla crescita del gruppo".

Tudor: il rinnovo e il mercato estivo

Confermato alla guida della squadra anche per la prossima stagione, il tecnico ha parlato con serenità del rinnovo: "Non ho mai percepito incertezza intorno a me. Era tutto chiaro, sia per me che per la società. Ero convinto che avremmo raggiunto la qualificazione in Champions. Questo Mondiale non segna un nuovo inizio, ma la continuazione di un percorso". Infine, uno sguardo al mercato estivo: "Con tre innesti mirati saremo ancora più competitivi. Inoltre, torneranno Bremer e Cabal. Sono convinto che saremo più forti rispetto alla scorsa stagione”.