Mondiale per Club, Thuram e Savona all'unisono: "Vietato sottovalutare l'Al-Ain"

Scatta il conto alla rovescia per Al Ain-Juve , valida per la prima giornata del gruppo G della Coppa del Mondo FIFA per club . Alle 3 , ora italiana, di domani, 19 giugno, i bianconeri scenderanno all' Audi Field di Washington ( diretta su DAZN ). Alla vigilia del match hanno parlato Thuram e Savona .

Thuram: "Vogliamo arrivare in finale e vincere"

Ai microfoni di SportMediaset, Thuram ha spiegato: "Stiamo bene, siamo contenti di essere in America e iniziare questo Mondiale per Club. Vogliamo arrivare in finale e vincere. Quando sei alla Juve giochi per vincere tutto. L'Al-Ain? Sappiamo che è una grande squadra, hanno vinto la Champions League asiatica. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, sarà una gara difficile. Obiettivi personali? Posso ancora crescere molto. Ho ancora tanto da imparare e voglio farlo ogni giorno". Sul siparietto tra il fratello Marcus e Douglas Luiz, che lo ha erroneamente taggato sui social pensando fosse Khéphren: "Douglas se n'è accorto e me l'ha detto. A quel punto Marcus gli ha risposto dicendo che lui è il vero Thuram. Arrivare più avanti di lui in questo Mondiale? Lo spero, ma siamo tutti veri Thuram".

Savona: "Felice per il rinnovo, in campo con l'entusiasmo di sempre"

Savona ha aggiunto: "Sicuramente ci dobbiamo abituare al fuso orario e al clima. Ci siamo allenati sempre allo stesso modo, siamo pronti per la partita di domani. L'entusiasmo che avevamo prima è sempre lo stesso, cercheremo di portarlo in campo per vincere ogni partita. Sono contentissimo del rinnovo fino al 2030. Sono partito dalla Juve da quando avevo otto anni, è una soddisfazione enorme, non riesco neanche a trovare le parole. L'Al-Ain è una squadra che non conosciamo bene, ma pensiamo a noi stessi, a entrare in campo e a fare la nostra partita senza sottovalutare l'avversario. Obiettivo per il futuro? Continuare a spingere l'acceleratore, anzi spingere ancora di più e non fermarsi mai".