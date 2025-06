Mondiale per club, il Manchester City batte il Wydad Casablanca. Esordio per Reijnders

Decisivo Foden. Rodri subentra nella ripresa

Guardiola si affida a Reijnders nel cuore del centrocampo dal primo minuto nel 4-1-4-1 del Manchester City. Esordio da novanta minuti in campo per il centrocampista ex Milan (prima presenza anche per Cherki, fresco arrivo dal Lione) in una formazione molto rimaneggiata, con in panchina inizialente Bernardo Silva, Gundogan e Haaland tra gli altri. La partita si mette subito in discesa per i citizens: la prima rete arriva dopo appena due minuti, con Phil Foden bravo a mettere in rete il pallone dopo la respinta del portiere avversario Benabid. Il raddoppio arriva al termine del primo tempo: questa volta il numero 47 diventa uomo assist, battendo un calcio d'angolo che favorisce l'inserimento di Jeremy Doku, che batte per la seconda volta il portiere avversario. Nel secondo tempo il City gestisce i tempi e il gioco, puntando più a mantenere il risultato e la porta inviolata piuttosto che a trovare la terza rete. Al 60esimo minuto proprio Foden lascia il campo per il pallone d'Oro Rodri. Espulso all'ottantottesimo minuto il terzino Rico Lewis in seguito a un intervento in scivolata pienamente sul pallone, ma con il piede che si è stampato sulla faccia di Obeng, attaccante avversario, sullo slancio. Incredula la reazione del calciatore della squadra inglese per la decisione dell'arbitro. In pieno recupero, Haaland con il destro non riesce a battere il portiere avversario e trovare il gol. Sono tre punti all'edsrodio per gli uomini di Guardiola.