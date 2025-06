Mondiale per Club: la tempesta non ferma il Salisburgo. Pachuca ko

Il Salisburgo non sbaglia la prima sfida del suo Mondiale per Club: 2-1 contro il Pachuca al TQL Stadium di Cincinnati. Sfida che all'inizio del secondo tempo è stata sospesa per un'allerta meteo, come successo in Ulsan-Mamelodi Sundowns: poco dopo c'è stata una grandinata con un vento fortissimo. Gli spettatori hanno abbandonato alla svelta lo stadio, per poi tornare non appena la tempesta si è calmata e la partita è ricominciata.