Kolo Muani: "Voglio restare alla Juve, sono felice qui". E su Tudor...

Kolo Muani riprende da dove aveva finito il campionato: gol contro il Venezia all'ultima giornata, doppietta contro l'Al Ain alla prima partita del girone del Mondiale per Club. La Juventus vince 5-0 contro la squadra degli Emirati Arabi Uniti e il francese è stato premiato anche come MVP della partita. Il torno negli Stati Uniti inizia nel migliore dei modi, in attesa delle sfide contro Wydad Casablanca e Manchester City. Nel post partita, Kolo Muani ha commentato così la sfida ai microfoni di Sport Mediaset: "Non è mai facile fare un 5-0. Siamo partiti bene e siamo contenti, ora dobbiamo giocare altrettanto bene anche nella seconda partita. Siamo già pronti per concentrarci su questo".