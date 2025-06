Paura per Mbappé, ricoverato in ospedale negli Usa: come sta e le sue condizioni

Paura per Mbappé : è ricoverato in ospedale negli Usa . A darne notizia ufficiale è il Real Madrid attraverso un comunicato ufficiale: "Il nostro giocatore Kylian Mbappé è affetto da gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale per vari accertamenti e cure".

Mbappé, assente contro l'Al-Hilal e ora a forte rischio forfait contro il Pachuca

Mbappé ha saltato il match di esordio del Real Madrid contro l’Al-Hilal di Simone Inzaghi (1-1), a questo punto è in forte dubbio la sua presenza anche per la seconda partita, contro i messicani del Pachuca. Come riportato da Marca, Mbappé era stato colpito da un violento attacco febbrile che lo aveva costretto a rimanere isolato nella sua camera d’albergo a Miami per evitare il rischio di contagio e avrebbe mostrato anche difficoltà ad alimentarsi, tanto da dover seguire una dieta leggera a base di frutta e bevande energetiche.

Cosa ha detto Xabi Alonso su Mbappé dopo Real Madrid-Al Hilal

"Ha avuto un’infezione virale piuttosto seria. Vedremo nei prossimi giorni se potrà recuperare" ha spiegato Xabi Alonso dopo la gara contro l’Al-Hilal. “Aveva un forte raffreddore, credo non abbia mai lasciato la stanza dell’hotel”, aveva aggiunto, sempre nel postpartita, il suo compagno di squadra Federico Valverde. Ora il ricovero in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Il Mondiale per Club non è stato finora affatto fortunato per il fuoriclasse francese.