Weah, McKennie e la visita surreale della Juve a Trump: "È stato strano, non avevamo scelta..."

Weah: "Non è stato divertente"

Dopo il successo per 5-0 contro l'Al-Ain, Weah non ha nascosto di essere rimasto spiazzato dalla situazione che si è venuta a creare: “È stato tutto una sorpresa per me, onestamente. Ci hanno detto che dovevamo andare e non avevo scelta. Mi ha colto di sorpresa, davvero. È stato un po’ strano, non è stato divertente. Quando ha iniziato a parlare di politica, dell’Iran e tutto il resto, è stato tipo: io voglio solo giocare a calcio, amico", ha dichiarato a The Athletic.

McKennie, le parole alla Bild su Trump

McKennie si era espresso su Trump in una precedente intervista alla Bild: “Non credo che Trump sia la persona giusta per il ruolo di presidente. Rimango fedele a queste parole. Credo che non capisca la responsabilità che ha verso l’intero Paese. Penso che sia ignorante. Non lo sostengo per nulla. Non credo sia un uomo che mantiene la parola. Ai miei occhi, si può anche definire razzista".

Juve, chi ha vistato lo Studio Ovale e ha incontrato Trump

A comporre la delegazione della Juventus alla Casa Bianca sono stati il proprietario del club John Elkann, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino, il direttore generale Damien Comolli e il direttore delle strategie calcistiche Giorgio Chiellini. Tra i calciatori, affiancato da Igor Tudor, oltre a Weah e McKennie, era presenti anche Vlahovic, Locatelli, Koopmeiners e Gatti.