La magia di Messi lancia l'Inter Miami, Porto ko. Vince il Palmeiras

Dopo i due pareggi della prima giornata, la seconda con ogni probabilità avrebbe indirizzato in maniera importante l'andamento del girone A del Mondiale per Club , e così è stato. Vincono Palmeiras e Inter Miami , rispettivamente contro Al Ahly e Porto : nessuna certezza aritmetica di accesso agli ottavi per le due squadre, ma una seria ipoteca sui primi due posti è già stata messa. Servirà un miracolo a egiziani e portoghesi per mettere in dubbio la qualificazione delle altre due.

Palmeiras a un passo dagli ottavi

La serata si è aperta con la sfida tra Palmeiras e Al Ahly, anche questa sospesa per un'allerta meteo nel corso del secondo tempo. 2-0 per i brasiliani che si avvicinano agli ottavi. Prima frazione di gioco dove gli egiziani hanno fatto la partita, senza però creare occasioni importanti. Nella ripresa entrano meglio i brasiliani e trovano il vantaggio grazie all'autogol di Wessam Abou Ali al 49'. Passano dieci minuti e il Palmeiras trova anche il raddoppio: contropiede veloce dei brasiliani con Mauricio che imbuca verso José Lopez, da centro area l'argentino non sbaglia e la mette dentro.

Messi si sblocca e l'Inter Miami vince

Vince anche l'Inter Miami contro il Porto: 2-1 con una rimonta all'insegna della magia di Lionel Messi. Samu sblocca la sfida dopo otto minuti trasformando un calcio di rigore. Portoghesi che sfiorano il raddoppio prima con Rodrigo Mora, ma il tentativo viene respinto sulla linea, poi con il palo colpito da Varela. Per quanto visto in campo, l'Inter Miami non ha dato grandi segnali lasciando parecchio spazio agli avversari. Nella ripresa cambia lo spartito, gli statunitensi vengono fuori e dopo pochi minuti trovano il pareggio: Weigandt fa partire il cross dalla destra per Segovia (meteora della Samp nel 22/23) che al volo la mette dentro. Passano dieci minuti, e Messi ne fa una delle sue: punizione dal limite dell'area e parabola sul palo del portiere che non può farci niente. Il Porto si riversa in avanti creando un paio di grandi occasioni con Samu, ma la squadra di Mascherano resiste e porta casa una vittoria importantissima.