Pioggia di soldi sulla Juve: entrano in cassa 408 milioni 

Un nuovo accordo da 408 milioni di euro proietta la Juventus nel gotha delle sponsorizzazioni internazionali. È quanto vale la partnership con Adidas, rinnovata per altri dieci anni fino al 2037: tale importo, precisa il club, non include le royalties addizionali al superamento di determinati volumi di vendita né eventuali componenti variabili legate ai risultati. Un tesoretto importante che potrà aiutare la Signora anche sul mercato. «Questo rinnovo ci riempie di orgoglio - il commento dagli Stati Uniti di Maurizio Scanavino, l’amministratore delegato della Juve - Insieme, non solo abbiamo calcato i campi di tutto il mondo, ma abbiamo anche intrapreso collaborazioni innovative che hanno esteso i nostri confini al mondo della moda, della musica e del design. Continueremo a sviluppare prodotti e costruire esperienze uniche». La collaborazione è cominciata nella stagione 2015-16. «Da allora, tra settore maschile e femminile, abbiamo conquistato ben 28 trofei», ha ricordato il general manager Sam Handy.