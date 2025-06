Taylor commette un errore davanti al VAR: rosso revocato nel Mondiale per Club

ROMA - Nel match di apertura del Mondiale per Club tra Palmeiras e Al Ahly, l’arbitro inglese Anthony Taylor ha inizialmente sanzionato il brasiliano Raphael Veiga con il cartellino rosso, ma la decisione è stata poi rettificata grazie all’intervento del VAR. Una svista clamorosa dell’arbitro protagonista in negativo di quella finale di Europa League che la Roma giocò contro il Siviglia. Ma cosa è successo a Pasadena? Al 39′ Veiga ha commesso un intervento in scivolata su un calciatore egiziano: Taylor ha estratto il rosso, generando immediata contestazione tra i giocatori del Palmeiras. Diversi calciatori, e lo staff di squadra, hanno richiesto all'arbitro di rivedere l’episodio. Dopo il richiamo al monitor VAR, Taylor ha deciso di sostituire il rosso con un cartellino giallo, consigliato dal VAR, correggendo così il proprio errore iniziale.

Taylor e l’errore al Mondiale per Club

La svista ha scatenato polemiche: Taylor è finito nuovamente sotto i riflettori non per meriti arbitrali, ma per una gestione quantomeno discutibile dell’episodio. La partita, interrotta al 62′ a causa del maltempo, ha ulteriormente amplificato la tensione e l’incertezza sull’operato del direttore di gara. Alla fine la vittoria è andata al Palmeiras: alla ripresa del gioco gli egiziani non hanno avuto più la forza di rimontare i due gol.