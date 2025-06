Un nuovo show su DAZN , Da sabato 21 giugno avrà il via il nuovo Club World Cup Show. Condotto da Diletta Leotta , che guiderà i tifosi tra interviste, approfondimenti, analii tattiche e curiosità dagli Stati Uniti, dove ha luogo il Mondiale per club , allo show prenderanno parte i talent di spicco di DAZN: Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Marco Parolo e Dario Marcolin.

Club World Cup Show al via il 21 giugno

Lo show sarà volto a portare in Italia tutta l’energia del Mondiale per Club FIFA 2025. Il programma si accenderà nel prepartita degli appuntamenti preserali e serali delle squadre italiane nella fase a gironi, per le quali vi saranno collegamenti direttamente da bordo campo con gli inviati speciali Tommaso Turci e Alessio De Giuseppe che seguiranno da vicino rispettivamente il percorso di Juventus e Inter. La prima puntata andrà in onda sabato 21 giugno in occasione della partita dell'Inter di Chivu contro l'Urawa, in programma alle 21:00 ora italiana. La seconda puntata, quindi, il giorno successivo, domenica 22 giugno, con la gara della Juventus contro il Wydad Casablanca, delle ore 18:00, con Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini.