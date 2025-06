Chelsea-Flamengo, diretta Mondiale per club: segui la partita live oggi

PHILADELPHIA (PENNSILVANYA, USA) - Al Lincoln Financial Field di Philadelphia si gioca il match spartiacque del gruppo D del Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti d'America: Chelsea e Flamengo, infatti, sono entrambe reduci dai rispettivi successi al debutto nella nuova competizione e oggi si affronteranno per tentare di prendersi il primo posto nel girone. Segui il racconto della partita e tutti gli aggiornamenti.

20:50

45'+3' - Si chiude il primo tempo: Chelsea-Flamengo 1-0

Intervallo a Philadelphia, Chelsea al riposo avanti 1-0 sul Flamengo. Decide fin qui la rete in apertura di Pedro Neto.

20:48

45' - Saranno 3' di recupero

Si giocherà ancora per tre minuti a Philadelphia, dopo un consulto Var per una caduta di Enzo Fernandez. Già chiarissima la body cam dell'arbitro, si gioca. Intano giallo anche per Delap, terzo ammonito del Chelsea nel primo tempo.

20:45

43' - Flamengo a un soffio dal pari!

Quasi casuale, arriva l'occasione del pari per il Flamengo, con il tentativo aereo di Gerson ed il salvataggio praticamente sulla linea di Colwill!

20:44

Zico a lungo inquadrato in tribuna

A seguire le sorti del Flamengo ed a lungo inquadrato dalle telecamere, Artur Atunes de Coimbra, al secolo Zico. Mito carioca e della nazionale verdeoro, oltre che dell'Udinese negli anni '80.

20:42

40' - Squadre corte e poche emozioni

Non fosse stato per la topica in avvio, sarebbe stato il classico primo tempo di studio a reti bianche: squadre corte e compatte tra le linee, nessuna emozione.

20:39

35' - Possesso palla prolungato del Chelsea

Poche idee per il Flamengo, tutte leggibili le verticalizzazioni di Jorginho. Il Chelsea mantiene il possesso palla e cerca l'imbucata giusta, oppure l'errore dei brasiliani, come in occasione del gol di Pedro Neto.

20:32

30' - Cooling break a Philadelphia

Non fa caldissimo, ma il cooling break è ormai un'opportunità per gli allenatori di ridisegnare gli schieramenti.

20:29

27' - Torna a farsi vivo il Chelsea

Flamengo che manovra bene, ma che non riesce a rendersi pericoloso. Ci riprova allora il Chelsea, con la conclusione dalla distanza di Gusto, che crea qualche imbarazzo ad un distratto Augustin Rossi.

20:25

23' - Anche giallo per Pedro Neto

Giusta ammonizione per l'autore del gol Pedro Neto, che rincula a dar man forte alla difesa, ma come spesso accade agli attaccanti commette un fallo plateale e rimedia un cartellino giallo.

20:23

21' - Flamengo non pervenuto

Nessuna reazione dopo il gol dello svantaggio da parte del Flamengo, che sbatte su un Chelsea in fiducia e che ha alzato il baricentro.

20:15

+++ 13' - Pedro Neto sblocca il match! +++

Passa in vantaggio il Chelsea grazie a Pedro Neto, che va a pressare l'ultimo uomo del Flamengo, pasticcio Wesley-Pulgar, l'attaccante dei Blues ne approfitta e fila via verso la porta di Augustin Rossi, prima di freddarlo sull'uscita con un preciso destro!

20:13

11' - Primo giallo per Caicedo

Si alza la tensione a Philadelphia dopo il brutto intervento di Caicedo, che rimedia il primo giallo del match e accende gli animi in campo.

20:09

6' - Reazione Chelsea con Delap

Arriva immediata la reazione del Chelsea, che manda al tiro Liam Delap, ottima la risposta di Augustin Rossi a salvare il Flamengo.

20:07

4' - Sanchez mette i brividi a Maresca

Avvio intraprendente del Flamengo, che per due volte avrebbe potuto approfittare degli errori con i piedi dell'estremo difensore Sanchez, che poi è pronto sulla conclusione di Ayrton Lucas.

20:04

Torçida carioca presente: il Flamengo ha un'arma in più

La prima gara del Chelsea contro Los Angeles è stata probabilmente la partita con meno spettatori del Mondiale per club. Buono invece il colpo d'occhio a Philadelphia, soprattutto grazie alla torçida dei carioca, che spinge il Flamengo.

20:02

1' - Calcio d'inizio del Flamengo: si parte!

Via a Philadelphia al match tra Chelsea e Flamengo. Sono i brasiliani a battere il calcio d'inizio, circa 27° alle 14 di Philadelphia, temperatura ideale per giocare al calcio.

19:55

Tutto pronto a Philadelphia per Chelsea-Flamengo

È davvero tutto pronto a Philadelphia per Chelsea e Flamengo, che fanno il loro ingresso in campo con la classica presentazione 'one to one' americana.

19:41

Delap si conquista una maglia da titolare

La novità nell'undici titolare scelto da Enzo Maresca è la presenza dal primo minuti di Liam Delap. Il nuovo acquisto si è conquistato il posto con l'ottimo ingresso in campo contro Los Angeles, nobilitato dall'assist per la rete di Pedro Neto.

19:31

'Carissimi ex'... c'è un po' di Chelsea nel Flamengo

A caricare ulteriormente l'attesa sfida tra Chelsea e Flamengo, la presenza nei carioca di due ex Blues. Non due qualunque a ben vedere: Filipe Luis, ex terzino dei londinesi ed ora condottiero dei rossoneri in panchina, ed il 'nostro' Jorginho, già grande protagonista a Stamford Bridge.

19:21

Flamengo in salute

Anche il Flamengo non ha mai staccato e, anzi, ha approcciato alla grande il campionato, che lo vede saldamente in testa. Sono cinque, andando nel dettaglio, le vittorie consecutive dei brasiliani, compresa ovviamente quella nel match d'esordio al Mondiale per club ottenuta contro l'Esperance, per 2-0 come gli inglesi.

19:18

Chelsea in serie positiva

Non essendoci soluzione di continuità tra il termine della stagione 2024/2025, per il Chelsea si può parlare di serie positiva: sono otto le vittorie nelle ultime nove sfide ufficialie, tra queste quella valsa la conquista della Conference League e quella al debutto contro Los Angeles, decisa dalle reti di Pedro Neto e di Enzo Fernandez.

19:08

I titolari scelti da Maresca

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Neto, Gusto; Delap.

19:06

L'undici ufficiale del Flamengo

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Pereira, Lucas, Danilo, Wesley; Jorginho, Pulgar; Araujo, De Arrescaeta, Gerson; Plata.

19:02

Chelsea-Flamengo vale il primato

Secondo turno del Mondiale per Club per il Chelsea ed il Flamengo, che si giocano il primato nel gruppo D dopo i rispettivi successi nei match d'esordio. Tutto pronto a Philadelphia per una sfida tra culture calcistiche: il footbal britannico contro il futebol brasileiro.

Lincoln Financial Field - Philadelphia