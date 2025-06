Mercato Juve, Sancho ritorna di moda: il jolly inglese è nella lista di Comolli

A volte ritornano. Almeno sul taccuino dei desideri di mercato. Sull’agenda di Damien Comolli c’è scritto un nome già noto dalle parti della Continassa, quello di Jadon Sancho , inseguito a lungo la scorsa estate dall’ex direttore tecnico Cristiano Giuntoli per mettere il punto esclamativo a una sontuosa campagna di rafforzamento. Dopo un lungo tira e molla, l’inglese scelse il Chelsea , dove ha vissuto l’ultima stagione in prestito contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della Conference League. Riassunto: 5 gol e 10 assist in 42 presenze tra tutte le competizioni, in un’annata complessivamente altalenante in termini di rendimento. Adesso la prospettiva bianconera torna di moda anche se la concorrenza è nutrita, tra Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, club arabi e Napoli, decisamente più freddo però negli ultimi giorni perché le priorità dei campioni d’Italia sono altre. L’opzione Sancho potrebbe legarsi al futuro di Conceiçao e Nico Gonzalez : la Juve intende tenere Chico, che si sta esprimendo decisamente ad alti livelli, dal finale di campionato alla Nations League vinta con il Portogallo e la doppietta al Mondiale per Club contro l’Al Ain. Comolli è intenzionato a trovare la quadratura del cerchio con il Porto per arrivare all’acquisto definitivo dell’esterno ma non ai 30 milioni della clausola fissata dalla società lusitana. Obiettivo sconto, insomma. In Portogallo, in ogni caso, assicurano che la Juve avrebbe scelto comunque di pagare l’intera cifra della clausola, forse spingendosi un po’ avanti riguardo all’esito positivo della trattativa. Si respira fiducia, in ogni caso, perché la Continassa tiene vivi i contatti con l’entourage del giocatore per riuscire ad arrivare al traguardo. L’altro capitolo riguarda Nico che potrebbe salutare in caso di offerta congrua e quindi Sancho tornerebbe un’opportunità.

Juve in attacco: David e Osimhen le ipotesi

Restando in attacco, la scelta della Juve è di arrivare al rinnovo del prestito dell’ottimo Kolo Muani e aggiungere, in caso di addio di Vlahovic, un altro bomber. Con Gyokeres che aspetta l’Arsenal, i radar bianconeri si sono posati nuovamente su Jonathan David. Il canadese in uscita dal Lille da svincolato è uno dei nomi sotto osservazione e i contatti sono in corso: serve l’intesa su un contratto da 7 milioni all’anno più bonus alla firma. L’alternativa è Victor Osimhen, che costa almeno 75 milioni (la clausola della stessa entità è valida solo per l’estero) perché il Napoli certamente non farebbe sconti ai bianconeri; sul nigeriano c’è mezza Europa e non solo, visto che l’Al-Hilal di Simone Inzaghi è pronto a mettere sul piatto un sacco di milioni per portarlo in Arabia Saudita.

Juve, spunta Aguerd per la difesa

I movimenti per il reparto arretrato riguardano innanzitutto i centrali perché, al netto del ritorno di Bremer, Tudor attende un innesto di peso. Il preferito è Balerdi del Marsiglia ma Comolli tiene d’occhio diverse piste: da Laporte dell’Al-Nassr a Marcos Senesi del Bournemouth, al solito Hancko del Feyenoord. L’ultima idea porta a Londra e ad Aguerd, centrale marocchino classe 1996 del West Ham reduce dal prestito alla Real Sociedad. Agli inglesi, tra l’altro, piace Rugani e quindi l’affare potrebbe annodarsi più facilmente. Per le fasce, in caso di super offerta per Cambiaso, si valutano il viola Dodò, Wesley del Flamengo, Miguel Gutierrez del Girona, Nuno Tavares della Lazio e il milanista Theo Hernandez, conteso da Al-Hilal e Atletico Madrid.