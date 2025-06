Il Bayern Monaco soffre ma vince contro il Boca. Impresa Esperance, Los Angeles ko

Si complica il percorso del Mondiale per Club per il Boca Juniors. Dopo il pareggio subito in rimonta contro il Benfica, gli argentini cadono all'84' contro il Bayern Monaco. 2-1 all'Hard Rock Stadium di Miami. Il Bayern tiene palla, ma il Boca mette in difficoltà i tedeschi ogni volta che attacca. Dopo il gol annullato a Olise, la partita si sblocca al 18' con il gol del solito Harry Kane. Nella ripresa, Merentiel si mette in proprio e crea uno dei migliori gol del Mondiale: un coast to coast da prima della linea del centrocampo, salta mezza difesa del Bayern in velocità e a tu per tu con Neuer non sbaglia. Il Bayern si riversa in avanti nel finale e dopo svariati minuti di assedio, riesce a bucare la difesa argentina con Olise, che riscatta per il gol annullato. Il Bayern è automaticamente qualificato per gli ottavi del Mondiale per Club, percorso più difficile per il Boca, al quale servirà una goleada contro l'Auckland City e la sconfitta del Benfica, proprio contro i tedeschi.