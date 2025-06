Locatelli: "Tudor sa cosa fare. Il mio sogno? Trofeo con la Juve da capitano"

A poche ore dalla seconda giornata della fase a gironi di questo Mondiale per Club, Manuel Locatelli è tornato a parlare del momento della sua Juve e delle ambizioni della squadra di Igor Tudor , in attesa di vincere il primo trofeo in bianconero con la fascia di capitano al braccio. Il centrocampista della Vecchia Signora si appresta ad esordire in questo torneo dopo aver saltato la sfida con l'Al-Ain per un problema alla caviglia.

Locatelli: "Il dettaglio in questo Mondiale può fare la differenza"

Smaltito l'infortunio, Locatelli è pronto a dire la sua in questo Mondiale per Club: "Sto meglio, sto riprendendo la condizione - ha confermato ai microfoni di DAZN -. Mi sto allenando col gruppo e cercherò di farmi trovare pronto per questo mondiale. La competizione? Il dettaglio in questo Mondiale può fare la differenza, noi incontriamo una squadra molto grintosa e passionale come il Wydad. Siamo pronti. Siamo più gruppo, questa crescita è arrivata nelle difficoltà ma è anche fisiologica perché siamo una squadra giovane. Quest’anno abbiamo fatto buone cose, e abbiamo avuto anche momenti di difficoltà e li ci siamo uniti".

Locatelli, il rapporto con Tudor e i giovani

Così Locatelli su Igor Tudor, arrivato per sostituire Thiago Motta e per rimanere sulla panchina della Juve anche nella prossima stagione: "Conosce la Juve, conosce il DNA bianconero, sa come parlarci e sa come trasmettere le sue idee. L’atteggiamento che ha portato da quando è arrivato è una cosa che ci serviva. Squadra giovane? Penso che l’esperienza conti sempre, però l’esempio del PSG ti dimostra che in un contesto dove tutti vanno ai 300 all’ora si possa comunque raggiungere il risultato. Essere giovani non può comunque essere un alibi. Yildiz? È uno dei talenti più importanti del calcio europeo e ha la fortuna di avere una bella famiglia dietro. È un ragazzo per bene con voglia di imparare, dobbiamo tenercelo stretto. Chi mi ha colpito tra i giovani? Khéphren Thuram, perché è una brava persona e ha voglia di migliorarsi. Anche lui ha una famiglia per bene. Ha tutto il potenziale per diventare un top player, nonostante gli tiri sempre le orecchie e abbia anche il benestare del papà".