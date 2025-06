Inter tra Mondiale per club e calciomercato, Marotta: "Calhanoglu non ha chiesto di andar via. E su Bonny..."

SEATTLE (USA) - Testa al Mondiale per club ma anche al calciomercato per Beppe Marotta, presidente dell'Inter che ha parlato nell'immediata vigilia della sfida di Seattle tra i nerazzurri e i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds , la seconda dopo quella pareggiata contro i messicani del Monterrey : "È una partita da vincere, dopo il mezzo passo falso all'esordio. Bisogna prendersi i tre punti, in questo torneo molto importante".

Le parole di Marotta su Chivu e Calhanoglu

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn', il numero uno dei vicecampioni d'Italia e d'Europa ha parlato del nuovo tecnico Chivu ("Un allenatore moderno deve adattarsi alle caratteristiche dei giocatori e lui lo sta già facendo. Alcuni calciatori sono con noi da poco") e fatto chiarezza soprattutto sulla situazione del regista Calhanoglu: "Non ha dato alcun segnale di malessere - ha spiegato Marotta -, siamo sempre in contatto con lui, ora è infortunato ma mostra sempre rispetto e professionalità. Sono voci da calciomercato ingrandite da questo torneo in corso. Finora non ha manifestato alcuna volontà di andare via".

Dal presidente dell'Inter conferme su Bonny

Ai microfoni di 'Sport Mediaset' invece Marotta ha confermato l'interesse per Bonny, attaccante già allenato da Chivu a Parma nella passata stagione: "È un giocatore che sul nostro taccuino, ma non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito e lo faremo con calma. È da vedere la volontà del Parma - ha chiosato il presidente dell'Inter, ma non nascondo che interessa".