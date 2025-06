Botafogo, lo sfottò dei tifosi all'Inter è già un tormentone: il coro è virale

"Il Botafogo non è l' Inter di Milano" . Così i tifosi del club vincitore dell'ultima Coppa Libertadores dopo il successo al Mondiale per Club contro il Psg che, travolgendo i nerazzurri in finale, ha a sua volta conquistato per la prima volta nella sua storia la Champions League . Il coro è diventato subito virale sui social. Un vero e proprio tormentone quello ideato dai sostenitori del Fogão, già preso in prestito da tanti supporters italiani rivali a quelli interisti.

Igor Jesus decisivo contro il Psg, Botafogo già agli ottavi di finale

La squadra di Renato Paiva ha battuto il Psg grazie a un gol di Igor Jesus al 35′ e si è qualificata agli ottavi di finale con una giornata di anticipo. Una sorpresa per molti, ma non per i sostenitori del Botafogo: assolutamente consapevoli della forza della loro squadra e al settimo cielo per un affermazione prestigiosa contro una delle candidate alla vittoria finale. Da qui il coro "Il Botafogo non è l'Inter di Milano", nel pieno della torcida, per celebrare la forza dei propri beniamini irridendo il Paris e l'Inter.