Juve in Premier League: Nico Gonzalez fa posto a Sancho, spunta Jackson per il dopo Vlahovic 

Il mercato della Juve passa anche dalla Premier League. C’è l’attacco tra le priorità di Damien Comolli e il dg, atteso oggi a Philadelphia, tiene aperte diverse piste in attesa di sciogliere il nodo Vlahovic. Il “dentro o fuori” con Dusan si avvicina e dall’esito del confronto con l’entourage del serbo dipendono molte delle strategie di rafforzamento dei bianconeri. Con i 30-40 milioni ottenuti dalla probabile cessione di DV9, la Signora potrebbe affondare il colpo per il suo sostituto: qui nella rosa di nomi sondati e tenuti sotto controllo dalla Continassa si aggiunge Nicolas Jackson, classe 2001 del Chelsea . Le ultime prove del senegalese (vedi l’espulsione venerdì sera contro il Flamengo al Mondiale) non solo da ricordare. È stato però certamente un passaggio a vuoto quello del ragazzo, capace di confezionare 13 gol e 6 assist in 36 presenze stagionali con la squadra di Enzo Maresca . I radar bianconeri si sono posizionati anche su di lui, chissà. Dai movimenti delle big inglesi dipenderanno anche quelli della Juve. Perché l’ Arsenal è promesso sposo di Viktor Gyökeres che ha sedotto e (forse) abbandonato la Signora, così come gli stessi Gunners, i soliti arabi dell’Al-Hilal tengono d’occhio Victor Osimhen e contano di averlo dopo il Mondiale. E allora bisogna sempre considerare come opzione - tutt’altro che secondaria - Jonathan David: il canadese si libera da free agent dal Lilla ed è uno dei preferiti degli uomini mercato juventini. La richiesta è però di un contratto da 7 milioni netti all’anno più bonus alla firma.

Juve, Sancho va sempre di moda

Sempre in Premier gioca Jadon Sancho, nome tutt’altro che nuovo perché inseguito a lungo la scorsa estate, e nuovamente sotto stretta osservazione. L’inglese scelse il Chelsea dove ha vinto la Conference e realizzato 5 gol e 10 assist in 42 presenze. Ora potrebbe tornare a essere una opzione credibile per il reparto offensivo, specie in caso di addio di Nico Gonzalez. La Juve, infatti, sembra voler concentrare gli sforzi sulla permanenza di Conceição, sempre più convincente a partire dal finale di campionato e ora nel debutto al Mondiale con la doppietta all’Al Ain. A tessere la tela per arrivare alla conferma è il solito Jorge Mendes che lavora con il Porto per abbassare la richiesta di 30 milioni della clausola fissata dal club portoghese per l’acquisto a titolo definitivo. L’impressione è che con uno sconto, l’affare possa davvero arrivare al traguardo.