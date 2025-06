Quanto guadagna la Juve se si qualifica agli ottavi del Mondiale per Club: tutte le cifre

La Juve di Igor Tudor si appresta ad affrontare la seconda partita della fase a gironi del suo Mondiale per Club contro il Wydad Casablanca . Dopo il 5-0 all'Al-Ain , una vittoria oggi consentirebbe ai bianconeri di staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione e di portare a casa un nuovo importante tesoretto , utile per la sessione estiva di mercato . Ma quanto vale il passaggio del turno? Il dettaglio dei ricavi rappresenta più di un semplice stimolo per squadra e società.

Juve, una vittoria per gli ottavi del Mondiale per Club: quanto guadagna in caso di passaggio del turno

All'alba di questo Mondiale per Club, la nuova competizione ideata dalla FIFA di Gianni Infantino, la Juventus ha incassato in partenza circa 17,1 milioni di euro (19,7 milioni di dollari), come premio di partecipazione. Poi, si aggiungono i bonus per i risultati sportivi ottenuti durante il torneo. L'esordio vincente contro l'Al-Ain, per esempio, è valso la bellezza di 2 milioni di dollari, ovvero 1,8 milioni di euro. Questo il premio per ogni singola vittoria nella fase a gironi, mentre il pareggio vale 900mila euro (un milione di dollari). Qualora i bianconeri dovessero battere il Wydad a Philadelphia, vedrebbero finire nelle casse della società un totale di 7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per la qualificazione agli ottavi di finale. Peraltro, con una giornata d'anticipo. Andando avanti nel torneo, i premi non possono che aumentare: i quarti regalano alle partecipanti 12,2 milioni, mentre il pass per la semifinale vale 19,5 milioni di euro. In finale, sono garantiti 27,8 milioni ad entrambe le protagoniste, con la vincitrice che può arrivare a guadagnare fino a 37 milioni di euro. Ad oggi, dunque, la Juve ha già incassato 18,9 milioni di euro e nelle prossime ore può toccare quota 25,8 milioni.