L'inchino dei giocatori sotto la curva dell'Urawa dopo il ko con l'Inter: il motivo del gesto

Urawa, l'inchino solonne al Mondiale per club

Dopo il fischio finale i supporter nipponici hanno continuato a incitare i giocatori. La scena che ha catturato l’attenzione del pubblico mondiale, diventando virale sui social e sui media, è stata quella dei calciatori dell’Urawa che, al termine della partita, si sono recati sotto il settore occupato dai propri tifosi. Qui, in un gesto di profondo rispetto, si sono inchinati in modo solenne, un’immagine carica di emozione e significato culturale. Questo inchino, noto come Saikeirei nella cultura giapponese, non è stato un semplice gesto formale, ma un atto dal valore profondo. Nella tradizione del Sol Levante esistono diversi tipi di inchini, ciascuno con un significato specifico in base all’inclinazione e al contesto. Il Saikeirei è l’inchino più formale e profondo, utilizzato per esprimere il massimo rispetto, gratitudine o, come in questo caso, per porgere le più sentite scuse. I calciatori dell’Urawa, con questo gesto, hanno voluto chiedere perdono ai loro tifosi per la sconfitta, riconoscendo l’importanza del loro supporto e il sacrificio fatto per seguire la squadra fino agli Stati Uniti. Un episodio simile si era verificato ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar, quando il commissario tecnico del Giappone, Hajime Moriyasu, si era inchinato davanti ai tifosi dopo l’eliminazione agli ottavi di finale contro la Croazia.