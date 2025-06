Tudor esalta la Juve: "Vedo un grande entusiasmo"

PHILADELPHIA (Usa) - Dopo il brillante successo ottenuto all’esordio contro l'Al Ain, la Juventus di Igor Tudor affronta l’ Wydad nella seconda partita del Mondiale per club con l’ambizione di trovare con un turno di anticipo la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. La Juventus guida la classifica del proprio raggruppamento grazie alla miglior differenza reti. Nella terza sfida affronterà il Manchester City, e per questo motivo questa sera - alle 18.00 - non sono ammessi passi falsi contro i marocchini del Wydad.

Juve, le parole di Tudor

"L'abbiamo preparata al massimo - ammette l’allenatore della Juventus Igor Tudor - sarà una sfida importante contro una squadra di qualità: dovremo fare del nostro meglio. Il caldo non può rappresentare un problema perché riguarda entrambe le squadre, dobbiamo concentrarci su ciò che dobbiamo fare. La squadra non é stanca, vedo tanto entusiasmo e voglia di giocare insieme. La squadra ha approcciato la partita contro l’Al-Ain come piace a me, sento una bella energia intorno a noi. John Elkann é rimasto vicino alla squadra, rappresenta una presenza costante: i giocatori hanno percepito la sua energia e il suo entusiasmo, per loro tutto questo é un’ulteriore motivazione. Qualificarsi in anticipo sarebbe bello, ma bisogna pensare a una partita alla volta. Bisogna vivere nel presente: dal passato si impara, il futuro lo costruiamo giorno dopo giorno, con il lavoro quotidiano”.