Mondiale per Club, ammonizioni ed espulsioni costano caro: quanto ha già pagato la Juve per i quattro gialli

Fattore diffidati. Squadra che vince non si cambia, o perlomeno, si cambia poco: questo era intenzionato a fare Igor Tudor in vista della sfida di oggi contro il Wydad Casablanca, dando fiducia a chi aveva strapazzato l’Al Ain all’esordio nel Mondiale. C’è però una situazione da maneggiare con cura ed è quella relativa alle diffide: sono quattro gli ammoniti al debutto contro gli emiratini e quindi a rischio squalifica, vale a dire McKennie, Cambiaso, Conceiçao e Gatti. Il risvolto è tecnico ma anche economico. Nel nuovo torneo infatti i cartellini si pagano: la Fifa ha introdotto infatti delle sanzioni pecuniarie che vanno dai 12 mila dollari (circa 10.400 euro) per i gialli, ai 15 mila dollari (13 mila euro) per la doppia ammonizione ai 20 mila dollari (circa 17.400 euro) per i rossi. Alla Juve, le quattro ammonizioni della prima gara sono costate quindi quasi 42 mila euro. Il riflesso sul campo è che Tudor sta valutando se risparmiare qualcuno per non perderlo eventualmente per la terza sfida del girone, la più prestigiosa, con il Manchester City.