Juve, Yildiz: "Oggi ho segnato il mio miglior gol, ma mi hanno tolto la tripletta"

Kenan Yildiz sta vivendo un momento straordinario. Contanto anche le ultime giornate di campionato, la stella della Juventus ha segnato quattro gol e due assist nelle ultime quattro partite. Il giocatore dei bianconeri attualmente è anche il capocannoniere del Mondiale per Club, dove sta trascinando la squadra. Un gol all'esordio con l'Al Ain, due nel poker contro il Wydad Casablanca. Ma Yildiz ha un ruolo chiave nel gol che ha sbloccato la partita, registrato come autogol di Boutouil, che ha deviato il tiro del turco in porta. Ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato della questione: "Loro dicono doppietta, ma io penso che sia una tripletta. Ho calciato io sul primo gol e penso quindi che anche il primo sia mio. Io sono contento per i miei numeri, ma tutto questo è merito della squadra e noi vogliamo andare avanti".