Il Manchester City travolge l'Al Ain per 6-0 e si qualifica con un turno di anticipo per gli ottavi di finale del Mondiale per club. A decidere la sfida, valida per la seconda giornata del Gruppo G, è stata una doppietta di Gundogan e le reti di Haaland (su calcio di rigore), Claudio Echeverri, Oscar Bobb e Rayan Cherki.