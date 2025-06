Nonostante l'espulsione nei primi minuti di Asencio, in campo non c'è stata storia tra Real Madrid e Pachuca : 3-1 il risultato finale . Ma continua a far discutere quanto successo tra Rudiger e Cabral . Dopo il triplice fischio, c'è stato un accenno di rissa tra i due e il direttore di gara ha fatto il simbolo della X, il gesto che attiva il protocollo anti razzismo . Infatti il difensore del Real Madrid ha subito accusato il giocatore del Pachuca di razzismo e l'allenatore dei Blancos Xabi Alonso ha sostenuto la versione del suo giocatore nella conferenza post partita. Ma il racconto di Cabral è ben diverso.

Cabral-Rudiger: "L'arbitro ha segnalato razzismo ma non è successo niente"

L'argentino dopo la partita ha risposto così alle domande dei giornalisti: "Fottuto codardo. Continuavo a ripetergli la stessa cosa. È stata una discussione. L'arbitro ha segnalato razzismo, ma non è successo niente. È una parola che usiamo molto in Argentina: 'codardo di m***a'. Continuavo a dirgli la stessa cosa. Se volete cercare la parola, nell'immagine vedrete che gli dico continuamente 'codardo di m***a, alzati'". Inoltre Cabral afferma che Rudiger lo avrebbe minacciato: "Mi ha detto 'Ci vediamo fuori', e ha fatto dei segni per litigare. Ero arrabbiato, litigavamo nel tunnel, ma non è andata oltre".