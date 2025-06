Mondiale per Club, Juve agli ottavi da prima se... Cosa serve alla squadra di Tudor

Il netto 6-0 del Manchester City sull'Al Ain regala alla Juve gli ottavi di finale del Mondiale per Club . Con la sua vittoria Guardiola fa passare il turno a Tudor, con le due squadre in testa al Gruppo G con 6 punti. La sfida dell'ultima giornata della fase a gironi tra Manchester City e Juve servirà a stabilire chi passerà da prima , con i bianconeri che avranno un grande vantaggio .

Juve-Manchester City, cosa serve a Tudor per il primo posto

Nonostante l'ultima larga vittoria, la Juve ha una differenza reti migliore rispetto al Manchester City, grazie al maggior numero di reti segnate: 9-1 per i bianconeri, 8-0 per i Citizens. Questo significa che alla squadra di Tudor, oltre ad una possibile vittoria, basterà anche un pareggio per superare il girone da prima classificata. L'unico risultato a disposizione di Guardiola per ottenere la testa del Gruppo G è la vittoria, risultato con il quale i bianconeri andrebbero comunque agli ottavi ma come secondi in classifica.

Juve, possibile sfida contro Inzaghi agli ottavi

Chiudere in testa al girone darà un grande vantaggio, per gli ottavi di finale. Non ci sarà un sorteggio, con il tabellone che è stato già delineato: la prima del Gruppo G sfiderà la seconda del Gruppo H e viceversa. E il Gruppo H vede al momento in testa il Real Madrid, che si giocherà il primo posto nell'ultima partita contro il Salisburgo. Dietro, che può sperare ancora nel secondo posto, l'Al Hilal di Inzaghi.