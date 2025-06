Cos'è il protocollo anti razzismo applicato dall'arbitro al Mondiale per Club per le offese a Rüdiger

Scontro Rudiger-Cabral, la Fifa apre un'inchiesta

La procedura, presentata nel maggio del 2024 e applicata per la prima volta da quando è entrata in vigore, comporta in primis l'apertura di un'inchiesta da parte della Fifa sulla vicenda. Mentre, quando l'accaduto viene segnalata all'arbitro, sarà lui che può decidere se interrompere la partita, ma in questo caso specifico era già conclusa. Se il comportamento persiste, è previsto un annuncio dello speaker allo stadio e infine il match verrebbe sospeso con i calciatori che sarebbero invitati a rientrare negli spogliatoi. Se la situazione dovesse continuare ulteriormente, l'ultima fase comporterebbe la definitiva sospensione della sfida. Il protoccolo anti discriminazione non riguarda solamente gli insulti razzisti in campo, ma anche offese di natura religiosa o sessuale e cori discriminatori.