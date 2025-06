Juve, ci siamo: arriva la svolta per David. La mossa di Comolli che può sbloccare tutto

TORINO - Goodbye Philadelphia. Damien Comolli sta attraversando l’Oceano per chiudere l’affare Jonathan David, o quanto meno per tentare di indirizzarlo in modo definitivo. Il nuovo dg della Juve ha salutato momentaneamente la squadra dopo la vittoria contro il Wydad Casablanca e si è imbarcato in direzione Torino: spera di ritornare negli Usa con il “sì” del canadese in valigia e di potersi godere la partita contro il Manchester City di giovedì al Camping World Stadium di Orlando con la serenità di chi, comunque vada a fine questo Mondiale fin qui ricco di ricavi (30,5 milioni) e di soddisfazioni (6 punti, 9 gol fatti), a luglio potrà far sorridere i propri tifosi con un colpo sensazionale in attacco. Tra oggi e domani dovrebbe infatti essere in programma un incontro con l’entourage del centravanti, che si è svincolato dal Lilla e chiede 7 milioni di stipendio per sé stesso, 12 di commissione per i propri agenti, più un altro ricco bonus alla firma. Sono sicuramente tanti soldi, ma chi tessera David non spenderà soldi per il suo cartellino, oggi valutato almeno 50 milioni. Nella nuova Juventus, che potrebbe avvicinarsi a queste cifre ma sta ovviamente cercando di limarle, David si giocherebbe il posto in attacco con Kolo Muani; anzi, visto che la duttilità è una caratteristica che appartiene a entrambi, i due potrebbero anche coesistere. La situazione di Randal sembra indirizzata verso il lieto fine con il rinnovo del prestito legato a un riscatto a condizioni piuttosto facili da far scattare; anche qui, si ragiona sui 50 milioni.